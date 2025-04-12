رئيس الوزراء يتفقد مشروع "مزارين" ونموذجًا لفيلا سكنية بالعلمين

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، مشروع"مزارين"، وذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد نموذج لفيلا سكنية بمنطقة الفيلات G1، للوقوف على مستوى وجودة أعمال التشطيبات، والتعرف على معدلات تنفيذ مراحل ومكونات المشروع المختلف.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح قدمه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن مشروع "مزارين" مقام على مساحة 707 أفدنة، وهو عبارة عن تجمع سكني ترفيهي تجاري إداري على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، يطل على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 7956 وحدة سكنية.

من جانبه، أشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من العديد من الوحدات وتسليمها للعملاء، وجار استكمال باقي أعمال التسليم للوحدات المباعة، حيث من المستهدف الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2025.

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