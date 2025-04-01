"قضايا المرأة في المسرح المصري" في العدد الجديد لجريدة مسرحنا

كتب- محمد شاكر:

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (918) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

تستهل مواد العدد الصادر بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بقسم "المتابعات والأخبار"، بطرح أجندة الأنشطة الثقافية خلال عيد الفطر المبارك بمحافظات مصر كافة.

ونقرأ لرنا رأفت تقريرا عن لقاء رؤساء مهرجانات شرم الشيخ و أفينيو أوف الدولي للمسرح، وخبرا عن عرض "حلم فصيح" في ختام ليالي رمضان بالفيوم.

كما نتعرف على تفاصيل العرض المسرحي "كوكب سيكا" لقصر ثقافة روض الفرج من خلال لقاء لتغريد حسن مع المخرجة أميرة شوقي.

وينقل محمود عبد العزيز وحسن عبد الهادي، وقائع المؤتمر الصحفي لمهرجان الفضاءات المتعددة برعاية أكاديمية الفنون، ونتابع تفاصيل عرض صديق العمر" لفرقة الجيزة القومية.

وتكتب آلاء عاطف عن عرض "دكتور أراجوز" للمخرج محمد البدر والذي تم عرضه على مسرح الحياة الأسبوع الماضي، وتستعرض تفاصيل بعض عروض العيد لأطفال الإسكندرية "توي ستوري" و "شركة المرعبين المحدودة".

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تطرح رنا رأفت استطلاعا لرأي المبدعين بعنوان "قضايا المرأة في المسرح المصري وهل وجدت من يعبر عنها".

وتُجرى صوفيا إسماعيل حوارا مع المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح، حول تحديات الموسم المسرحي وتجربته الإخراجية الجديدة بالبيت الفني للمسرح.

وفي قسم "رؤى" يكتب جمال الفيشاوي "هاديس.. الذين اشتروا الحياة الدنيا".

وفي قسم "نوافذ" يكتب أحمد الشريف "الفنان المسرحي الموظف بين تجاهل المسئولين وتجميد الأجور .. متى تتحرك وزارة الثقافة"، ويكتب الباحث العراقي بهاء علوان "رواد المسرح العراقي الحديث واستخدام الموروث الشعبي".

ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الأول من مقال "المسرح والتعددية والوسائطية: الأشياء والأجسام واللغة".

وفي ختام العدد، نقرأ للدكتور سيد علي إسماعيل، الجزء الرابع عشر من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "سعد الدين وهبة بين الدراسة والمقدمة".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي عن هيئة قصور الثقافة، وتضم هيئة التحرير، الكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، تصوير مدحت صبري، تدقيق لغوي محمود رضوان، والإخراج الفني وليد يوسف.

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