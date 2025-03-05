مدبولي: عودة تدريجية لإيرادات قناة السويس في هذا الموعد

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قناة السويس ستشهد عودة تدريجية لحركة الملاحة لتصل إلى مستوياتها الطبيعية خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، وذلك وفقًا للتقديرات الحالية، في حال استمرار حالة الهدوء والتوافق بشأن الخطوات المتخذة لحل أزمة غزة، مشيرًا إلى أهمية هذا التطور في دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن هناك تواصلًا مستمرًا على مدار اليوم بين هيئة قناة السويس وكبرى شركات الشحن العالمية، لضمان عودة الملاحة إلى مسارها الطبيعي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن هيئة قناة السويس تعمل في الوقت ذاته على تنفيذ أعمال توسعة ورفع كفاءة المجرى الملاحي، بما يضمن تعزيز قدرته الاستيعابية وتحسين الخدمات المقدمة للسفن العابرة، مشددًا على استمرار جهود التطوير لدعم مكانة القناة كممر ملاحي عالمي رئيسي.



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