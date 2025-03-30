حملات رقابية وإجراءات مكثفة.. كيف تستعد "الزراعة" لاستقبال عيد الفطر 2025؟

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رفع درجة الاستعداد القصوى خلال شهر مارس 2025، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وحماية الثروة الحيوانية وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطن المصري.

تشديد الرقابة على المجازر والتفتيش على اللحوم

شملت الاستعدادات متابعة حالة المجازر في مختلف المحافظات، والبالغ عددها 491 مجزرًا للحيوانات و338 مجزرًا للدواجن، مع دعمها بالأطباء البيطريين والتأكيد على أعمال الصيانة والنظافة، وتأمين الأختام والمستلزمات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان سير العمل بكفاءة.

وخلال شهر مارس فقط، بلغت أعداد مذبوحات الحيوانات 161,221 ذبيحة، فيما وصل عدد مذبوحات الدواجن إلى 7,472,719 طائرًا، وذلك تحت إشراف بيطري متكامل.

وفيما يخص التفتيش على الأسواق، نفذت الهيئة حملات مكثفة على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها، وكذلك على الثلاجات ومصانع المصنعات الغذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتم تحرير 892 محضرًا، وضبط أكثر من 85 ألف كجم من اللحوم والدواجن والأسماك المخالفة، ما بين غير صالحة وتحت الفحص.

رقابة صارمة على مراكز بيع الأدوية البيطرية

شنت مديريات الطب البيطري بالمحافظات، في إطار جهود الهيئة المستمرة لضبط منظومة تداول الأدوية البيطرية، حملات تفتيشية موسعة خلال شهر مارس 2025، شملت 303 مركزًا، وأسفرت عن ضبط 65 مركزًا مخالفًا، تنوعت مخالفاتهم بين العمل بدون ترخيص وتداول أدوية بيطرية محظورة.

وتم استصدار 21 قرارًا إداريًا لإغلاق 36 منشأة بيطرية مخالفة في عدد من المحافظات، من بينها القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، القاهرة، الإسماعيلية، الأقصر، أسيوط، والمنيا.

وتم تحرير 12 محضرًا إداريًا في القليوبية، القاهرة، بني سويف، والإسماعيلية، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات إغلاق لـ 17 مركزًا بيطريًا مخالفًا في الغربية، بني سويف، الأقصر، والفيوم، وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على حماية صحة المواطن المصري وضمان سلامة اللحوم ومنتجاتها خلال المواسم، وضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات الحيوانية، ومواجهة تداول الأدوية البيطرية غير المرخصة أو غير المطابقة للمواصفات، وتحقيق الأمن الغذائي وفقًا لاستراتيجية الدولة ومفهوم "الصحة الواحدة"، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء.

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