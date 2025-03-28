إعلان

أمانة الشباب بـ"الجبهة الوطنية تستعرض خطتها وفعالياتها للتواجد بالشارع

02:39 م الجمعة 28 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الجبهة الوطنية تستعرض خطتها وفعالياتها للتواجد بالشارع (4)
  • عرض 5 صورة
    الجبهة الوطنية تستعرض خطتها وفعالياتها للتواجد بالشارع (5)
  • عرض 5 صورة
    الجبهة الوطنية تستعرض خطتها وفعالياتها للتواجد بالشارع (2)
  • عرض 5 صورة
    الجبهة الوطنية تستعرض خطتها وفعالياتها للتواجد بالشارع (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استعرضت أمانة الشباب المركزية بحزب الجبهة الوطنية خطة أنشطة وأعمال الأمانة خلال اجتماعها بمقر الحزب والذى شهد نقاشا حول الخطة التنظيمية والفعاليات خلال الفترة القادمة وعدد من الموضوعات الأخرى.

واكد أعضاء الأمانة على واقعية رؤيتهم للعمل المستمر وتنشيط أعمال الأمانة للتواجد والتأثير في الشارع، بما ينعكس علي رضاء الشباب تجاه الحزب والدولة المصرية.

وقال المستشار محمد عمران أمين أمانة الشباب، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات والندوات والجولات الميدانية على مستوى محافظات مصر، مشيرا الى أن نجاح الأمانة يستند إلى التواجد الدائم والمستمر داخل التجمعات الشبابية، حيث أن التنوع في الأفكار هو المحرك لقدرة الأمانة على تقديم مشروع سياسي قادر على التنمية السياسية والخدمة المجتمعية.

حضر الاجتماع الأمناء المساعدين، الدكتور أحمد النبوى والدكتور أحمد القصير و أعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب كابتن حازم إمام وكابتن عماد متعب؛ وحسام محمد فوزي؛ ومهندس هاني محمد سعد؛ ومها أبو الوفا وطارق أبو العنيين؛ ومحمد طارق طلعت؛ و محمود مرشدي؛ ومهندس محمد عصام؛ مهندس رامز نادر؛ وعمر خالد ضياء الدين، والدكتور شادي سامي؛ والدكتور محمد وفائي.

اقرأ أيضا:

طرق حجز وسداد ثمن تذاكر القطارات خلال إجازة عيد الفطر

طرح 115 ألف وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" -تفاصيل

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الجبهة الوطنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دراما رمضان 2025.. حسبة الأكثر مشاهدة تتوه بين "جوجل" و"السوشيال ميديا" والمنصات
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
حرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الأربعاء المقبل