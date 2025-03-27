"قومي الطفولة" يعقد اجتماعه الدوري لمراجعة خطط ومستهدفات العمل

كتب- أحمد جمعة:

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس، وجميع أعضائه وعضواته، والأمين العام للمجلس.

وخلال الاجتماع، وجهت "السنباطي" بتكثيف التدريبات المتخصصة للأخصائيين النفسيين بوحدة الدعم النفسي بالمجلس، والتدريب على "لعبة المشاعر"، التي تساعد الأطفال على التعبير عن مشاعرهم، وتعزز التواصل بين الأهل والأطفال، وتنمي الذكاء الوجداني لديهم.

وأشارت "السنباطي" إلى أن الاجتماع شهد عرض تقرير توصيات فريق عمل مراجعة الخطة الاستثمارية للأعوام المالية 2024/2025، 2026/2027، فضلًا عن بعض التوصيات الخاصة بتحسين مؤشرات الأداء والبرامج، مع التأكيد على ضرورة وضع الأهداف القابلة للقياس، وتحديد الفئات المستهدفة في جميع البرامج. كما شهد الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وعلى رأسها زيارة مدينتي "حلايب وشلاتين" وقرية "أبو رماد" لمتابعة الخدمات والأنشطة المقدمة للأطفال واحتياجاتهم، والعمل على توفيرها، بما يراعي المصلحة الفضلى للأطفال.

كما تضمن الاجتماع مناقشة مقترحات تشكيل اللجان الدائمة وآليات عملها واللوائح الداخلية المنظمة لها. وتم الاتفاق على إنشاء عدد من اللجان التي تختص بعدد من المهام التنفيذية، منها لجنة الإعلام، التي تختص بمراجعة المواد الإعلامية المتخصصة للأطفال والنشء، ولجنة السياسات والتشريعات، التي تعنى بوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالطفل والأم ومتابعة تنفيذها، فضلًا عن مراجعة التشريعات وإبداء الرأي والمقترحات، ولجنة حماية حقوق الطفل، التي تتناول عددًا من القضايا الخاصة بالطفل، ومنها مناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومكافحة الاتجار بالأطفال، والهجرة غير الشرعية، ومناهضة العنف ضد الأطفال.

وفي نهاية الاجتماع، وجهت "السنباطي" الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة المجلس على جهودهم الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للطفل في جميع برامج وأنشطة المجلس.