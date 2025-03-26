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إلغاء كل الإجازات.. طوارئ في "الكهرباء" استعدادًا لعيد الفطر المبارك -تفاصيل

02:18 م الأربعاء 26 مارس 2025

وزارة الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

تكثِّف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استعداداتها خلال هذه الأيام تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجَّه بإعلان حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة الحالية، مع تأكيد الحفاظ على جودة واستقرار التيار الكهربائي لكل المناطق، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والأوقاف؛ لتأمين التغذية الكهربائية للمساجد والساحات التي تتم فيها إقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الوزارة جهزت ماكينات الطوارئ في كل الشركات التسع على مستوى الجمهورية، كما أنه تم إلغاء كل الإجازات بالشركات، في إطار الاستعدادات النهائية لعيد الفطر.

وشدد المصدر على أنه لن يكون هناك أي انقطاعات للتيار الكهربائي خلال إجازة عيد الفطر، كما تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بشركات التوزيع على مدار 24 ساعة خلال العيد، وسيتم العمل على المرور بشكل مستمر لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحي، في ما يلي:

1- متابعة فرق الطوارئ على مدار اليوم؛ لمجابهة أي أعطال أو فصل طارئ وسرعة إعادة التيار للمواطنين.

2 - تجهيز مولدات الديزل ووحدات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

3 - فتح جميع مراكز الخدمة بالقرى والمدن لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات، مع عمل نوباتجيات نهارية وليلية.

4 - استمرار العمل بمراكز ووحدات شحن العدادات مسبقة الدفع على مدار اليوم.

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