"النواب" يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري- السعودي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم (55) لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري- السعودي، في خطوة تاريخية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية غير مسبوقة.



واستعرض النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن المجلس الجديد يستهدف تحقيق عدة أهداف استراتيجية؛ من بينها تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدَين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأشار أباظة إلى أنه يعمل كذلك على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، وتشجيع القطاع الخاص في البلدَين على إقامة مشروعات مشتركة.



وأوضح رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن المجلس يستهدف كذلك تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأمنية والعسكرية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.



وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن المجلس يعمل على تطوير التعاون في مجالات التعليم والصحة والزراعة والبيئة والثقافة والصناعة والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة.. وغيرها من المجالات الحيوية.



وأوضح رئيس اللجنة العربية بالبرلمان، أنه يتولى رئاسة الجانب المصري في المجلس رئيس جمهورية مصر العربية، ويتولى رئاسة الجانب السعودي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عددًا من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدَين، بما يضمن تمثيلًا واسعًا لكل القطاعات الحيوية.



وأشار أباظة إلى أنه يعقد المجلس اجتماعات دورية ومنتظمة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعاون.



وقال النائب: يأتي تشكيل هذا المجلس في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مما يؤكد أهمية التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أنه يعكس حرص القيادتَين السياسيتَين في البلدَين على تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.



وأكد أباظة أنه يعزز كذلك من دور البلدَين المحوري في المنطقة، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.