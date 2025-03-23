قرارات بتعيين وتجديد تعيين 8 رؤساء أقسام بألسن عين شمس.. التفاصيل

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين الدكتور حسانين فهمي حسين سيد رئيساً لمجلس قسم اللغة الصينية بالكلية اعتباراً من ١٩ ـ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة نهلة محمد ناجي محمد توفيق رئيساً لمجلس قسم اللغه الالمانية بالكلية اعتباراً من ٢١ ـ٢ـ ٢٠٢٥ ولمدة عام.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتورة منى أحمد حامد محمود رئيساً لمجلس قسم اللغات الشرقية بالكلية اعتباراً من ١٩ ـ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة عام، وقراراً بتعيين الدكتورة رحاب محمد علي عبد السلام رئيساً لمجلس قسم اللغة الاسبانية بالكلية اعتباراً من ١٩ـ ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة عام.

وتضمنت القرارات أيضا تجديد تعيين الدكتورة دينا محمد عبده عبده حمص رئيساً لمجلس قسم اللغة الروسية بالكلية اعتباراً ١٩ـ ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة داليا جمال إبراهيم أبوالعينين رئيساً لمجلس قسم اللغة الايطالية بالكلية اعتباراً من ١٩ـ ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

وقرر رئيس الجامعة قيام سالي وليم سعيد جندي الأستاذ المساعد بقسم اللغات السامية بأعمال رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية اعتباراً من ١٩ـ ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة عام، وقيام الدكتورة فيروز فؤاد إبراهيم حسن الاستاذ المساعد بقسم اللغة الانجليزية بأعمال رئيس مجلس قسم اللغة الانجليزية بالكلية اعتباراً من ١٩ـ ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة عام.

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