المنتدى السنوي للمسؤولية المجتمعية يكرم هنا طه بجائزة "أثر" تقديرًا لجهودها في التنمية المستدامة

كتبت- نور العمروسي:

تحت رعاية رسمية من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، كرم المنتدى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، السيدة هنا طه، رئيس قطاع العلاقات الإعلامية بشركة "ذا بروز" للعلاقات العامة، بمنحها "جائزة أثر" تقديرًا لإسهاماتها البارزة في تعزيز مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ودعم وتمكين المرأة في قطاع الإعلام والعمل المجتمعي.

وأعربت هنا طه عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ليست مجرد توجهات، بل تمثل ضرورة أساسية لبناء مستقبل أفضل للجميع.

وأضافت أن تمكين المرأة يعد عنصرًا رئيسيًا في المسؤولية المجتمعية، لما له من تأثير إيجابي على المجتمع ككل، مشيرةً إلى أن دعم المرأة لا يقتصر على كونه قضية حقوقية فحسب، بل هو أيضًا عامل محوري في تحقيق استدامة الأعمال وتعزيز التوازن والعدالة الاجتماعية.

كما أكدت أن المؤسسات، سواء في القطاعين العام أو الخاص، تلعب دورًا حيويًا في تحقيق المساواة والعدالة داخل المجتمعات، من خلال تبني استراتيجيات تدعم المرأة وتمكنها من أداء دورها الفاعل في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يذكر أنه تم إطلاق "جائزة أثر" برعاية وتنظيم إدارة الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، الذي يُعقد سنويًا منذ عام 2014، ويعد أكبر منصة تنموية في مصر تجمع الحكومة وقادة الأعمال وصناع القرار والجهات المعنية بالتنمية.

أُقيم الملتقى هذا العام تحت رعاية حكومية متميزة، وبمشاركة آلاف الخبراء والرؤساء التنفيذيين والمتخصصين في مجال الاستدامة، مما أثمر عن إطلاق العديد من المبادرات والشراكات الفعالة ذات التأثير المباشر على الاقتصاد والمجتمع.