"رياضة النواب" توصي بزيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية للوقوف على مشكلات مراكز الشباب

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية للوقوف على حل مشكلات الهيئات الشبابية والرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة عددًا من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور الدكتور السيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور ومحمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية، والدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية).

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائب الخضر جوهر، بشأن عودة مجلس إدارة نادي العمال بالمنصورة بعد أن كان صدر قرار بإيقاف المجلس وانتهاء التحقيقات وعقب الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بأن هناك شكوى مقدمة ضد نادي عمال المنصورة بشأن الفساد المالي الإداري من رئيس مجلس إدارة النادي ومراجعة كافة الإجراءات المالية والإدارية والقانونية في هذا الشأن، وانتهى رأي اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة على إحالة المسئولين للمخالفات للنيابة العامة، ووقف واستبعاد ومجلس الإدارة لحين الانتهاء مدته أو انتهاء تحقيقات النيابة، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لإدارة شئون النادي وتسيير أعماله لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة أو انتهاء التحقيقات.

وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بفحص الشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس إدارة النادي وقررت استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام العمدية المثارة بالأوراق، واستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً، كما قامت لجنة من التفتيش المالي بمحافظة الدقهلية بمراجعة الشكوى بالنادي وفحصها، وانتهى الفحص بحفظ الشكوى لعدم صحتها بتوقيع محافظ الدقهلية واللجنة المشكلة بقرار منه.

وأوصت لجنة الشباب، بإحالة أمر عودة مجلس إدارة نادي العمال بالمنصورة الى وزير الشباب والرياضة لدراسة عودة مجلس إدارة النادي امتثالا لقرار النيابة العامة واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وحفظ الأوراق بدفتر الشكاوي إداريًا، وتكريم أسرة رئيس مجلس إدارة النادي بالوزارة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدمة من النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن صيانة مركز شباب ميت حديد – منية النصر – دقهلية وردت الدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بانه تم توفير مبلغ (40.000 جنيه) من وفورات خطة المديرية لتغيير لوحة الكهرباء بصفة عاجلة لحماية الشباب من خطر الكهرباء وتم التنفيذ.

- جاري إعداد مقايسة شاملة لصيانة مركز الشباب وسيتم إدراجه بخطة صيانات مراكز الشباب التابعة للدقهلية.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن تأخر إنشاء مبنى ملعب مركز شباب ميت عاصم التابع لإدارة شباب منية النصر بمحافظة الدقهلية وأفادت الدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بأنه قد تم طرح العملية بتاريخ 14/10/2024 من قبل المستشار مفوض الدولة ولم يتقدم أحد وقامت لجنة البت بإلغائها، ثم تم الطرح مرة أخرى بتاريخ 16/12/2024 وتقدم عطاء وحيد وتم العرض على ط اللواء محافظ الدقهلية لقبول العطاء وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 وتمت الموافقة من قبل المحافظ وتم الترسية واستلام الموقع بتاريخ 17/2/2025 وجاري التنفيذ.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة بشأن

(3) تأخر صيانة ملعب مركز شباب كفر قنيش التابع لإدارة شباب منية النصر بمحافظة الدقهلية ومن جانبه عقب الدكتور محمد عساف مدير المنشات الشبابية بوزارة الشباب بأن ملعب مركز شباب كفر قنيش مدرج حاليًا ضمن الخطة الإنشائية المركزية لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للملعب، مضيفًا أن لجنة من المديرية انتقلت بتاريخ 20/2/2025 لتسليم الملعب للجهة المنفذة لتوريد وتركيب النجيل الصناعي ولكن تعذر تسليم الموقع نظرًا لحاجة الملعب لرفع كفاءة السور أولاً قبل إحلال وتجديد الملعب نظرًا لتهالكه.

وأوصت اللجنة بتحويل مركز شباب كفر قنيش الى مركز تنمية شبابية وقيام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بإعداد مذكرة موجهة الى وزير الشباب والرياضة تتضمن حل مجلس إدارة مركز الشباب كفر قنيش للضرر الواقع على مركز الشباب لإعاقته تقديم الصيانة اللازمة له.