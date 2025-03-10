"البيئة" تكشف حقيقة فيديو إلقاء أحد فنادق الأقصر العائمة لمخلفاته بنهر النيل

كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة البيئة، ردًا على مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الفنادق العائمة بالأقصر يقوم بإلقاء المخلفات بنهر النيل، أن هذا الفيديو تم تداوله بتاريخ 5/12/2022، والذي تضمن قيام بعض العاملين بالفندق العائم بإلقاء المخلفات الصلبة البلدية بنهر النيل حيث أن هذه الواقعة حدثت منذ عامين.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الاثنين، كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد وجهت على الفور بضرورة تحديد هذا الفندق ومعرفة موقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لحماية نهر النيل من التلوث وفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وقانون تنظيم وإدارة المخلفات، وعلى الفور تحركت لجان جهاز شئون البيئة بفرعي أسوان والأقصر.

وعملت اللجنة الأولى بفرع أسوان لمدة 3 أيام حتى تم العثور على المركب بالتحرك إلى محافظة الأقصر، بينما شنت اللجنة الثانية من جهاز شئون البيئة بفرع الأقصر، حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وقد أفاد قبطان المركب بأن الحادثة وقعت في نطاق محافظة أسوان وهي في طريقها إلى الأقصر وتم عمل تفتيش كامل عليها، وتحرير محضر جنح الأقصر رقم 23176 لسنة 2022 وفقًا للمادة 71 من قانون المخلفات 202 لسنة 2020.

وأكدت وزارة البيئة، استمرار جهودها في حماية نهر النيل من التلوث، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، وتطبيق القوانين البيئية بحزم، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزام المنشآت بالمعايير البيئية.

كما تواصل الوزارة جهود التوعية لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين والعاملين في القطاعات المختلفة، إيمانًا بأن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية وطنية مشتركة، تضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

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