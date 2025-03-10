"حماة الوطن" يهنئ الشعب المصري بذكرى يوم الشهيد وانتصارات العاشر من رمضان

كتب- نشأت علي:

تقدم حزب حماة الوطن، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد وانتصارات العاشر من رمضان، التي تمثل محطات مضيئة في تاريخ النضال الوطني.

تاريخ من البطولات والتضحيات

أكد الحزب، في بيان، الاثنين، أن أبناء القوات المسلحة سطروا بأحرف من نور بطولات خالدة ستظل شاهدة على عظمة الجيش المصري في الدفاع عن أرض الوطن والتصدي للمحتل الغاشم.

وأشار إلى أن ذكرى العاشر من رمضان هذا العام تزامنت مع يوم الشهيد، في وقت يواصل فيه أبطال القوات المسلحة دورهم في حماية الحدود المصرية، وتحقيق أمن واستقرار البلاد، انطلاقًا من عقيدتهم الراسخة في الدفاع عن الوطن.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

تأتي هذه الذكرى العظيمة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية، حيث تواصل مصر جهودها الدبلوماسية الحثيثة لمنع التهجير القسري، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، انطلاقًا من دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.



وفي ختام بيانه، وجه حزب حماة الوطن تحية إجلال وإكبار لشهداء القوات المسلحة، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لمصر، مؤكدًا أن دماءهم الطاهرة ستظل نبراسًا للأجيال القادمة في مسيرة البناء وحماية الوطن.

اقرأ أيضًا:

موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس

اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية

خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟

لجنة الإسكان بالنواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%