المفتي يكشف بالأدلة فضل ليلة النصف من شعبان والأعمال المستحبة

كتب- محمد أبو بكر:

قدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، مجموعة من النصائح المهمة للاستعداد لشهر رمضان المبارك روحياً وجسدياً، مشيرًا إلى أن شهر شعبان هو الفرصة الأخيرة قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

أوضح نظير عياد، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد"، أن شهر شعبان يعد بمثابة العتبة أو الطريق الذي يجب على المسلم عبوره بكثير من الطاعات والصلوات لكي يتهيأ لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأضاف "عياد"، مستشهدًا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إن لله تعالى في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها"، مؤكدًا أن هذه النفحات الإلهية تأتي مع بعض الأوقات المميزة في العام، مثل شهر شعبان الذي يمثل بداية التحضير لرمضان.

وأكد مفتي الجمهورية، أن أهمية شهر رمضان تتضح في قوله صلى الله عليه وسلم، حيث يكثر المسلمون من الطاعة والعبادة في هذا الشهر، مما يعكس فهمهم لأهمية استغلال الفرص واللحظات التي يمنحها الله تعالى لعباده، كما أن المسلمين يجب أن يحرصوا على الاستفادة من هذه الفرص العظيمة وعدم التفريط فيها.

وأشار الدكتور نظير عياد، إلى أن ليلة النصف من شعبان تعتبر من الليالي الفضيلة في الإسلام، حيث يوليها العلماء مكانة خاصة، فهي تلي في الفضل والمرتبة ليلة القدر، وتعد من الليالي التي يُستجاب فيها الدعاء.

كما أوضح أنه استنادًا إلى أقوال العلماء، يُستحب الدعاء في هذه الليلة كما في ليالي أخرى مثل ليلة عيد الفطر وعيد الأضحى، لما لها من فضل عظيم.

وفي ختام حديثه، لفت عياد إلى أهمية الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، مشيرًا إلى أن العبادة في الإسلام ليست مجرد أفعال شخصية بل هي توقيفية ويجب أن تتم بناءً على ما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

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