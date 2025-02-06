انطلاق المعرض الرابع لمصوري الطيور في مصر غدًا

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كتب- محمد نصار:

تنطلق فعاليات المعرض الرابع لمصوري الطيور في مصر، غدًا الجمعة 7 فبراير 2025، بحفل افتتاح مميز يشهد توزيع جوائز مسابقة المعرض، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

ويستمر المعرض حتى 12 فبراير الجاري، متضمنًا سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي يقدمها نخبة من الخبراء والمصورين المحترفين.

ويستهدف المعرض تسليط الضوء على فن تصوير الطيور وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة البرية في مصر.

كما يتضمن جلسات نقاشية حول أحدث تقنيات التصوير، والتحديات التي يواجهها المصورون، وأساليب التوثيق الفوتوغرافي.

وكانت نظمت الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية أول نسخة من المعرض في يناير 2021، وشارك فيها 55 مصورًا، فيما يشارك في النسخة الرابعة هذا العام 107 مصورين.

وتسعى الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، لدعم المصورين وتوفير منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التفاعل بينهم.

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