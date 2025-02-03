12 فبراير.. انطلاق المؤتمر الـ25 لقسم طب الأطفال بعين شمس "الابتكارات في رعاية الأطفال”

كتب- عمر صبري:

تنطلق فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين لقسم طب الأطفال بجامعة عين شمس، تحت عنوان “الابتكارات في رعاية الأطفال”، وذلك يومي 12 و13 فبراير 2025.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال طب الأطفال، وتعزيز التعلّم متعدد التخصصات، مع التركيز على تقديم رعاية صحية متميزة للأطفال.

يشمل برنامج المؤتمر محاضرات رئيسية، حلقات نقاش، عروض لحالات سريرية، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تطوير المهارات السريرية والإجرائية لدى المشاركين.

ويسعى المؤتمر إلى تعزيز المعرفة السريرية من خلال استعراض أحدث الأبحاث والعلاجات المبتكرة في مجال رعاية الأطفال إلى جانب تطوير المهارات عبر ورش عمل عملية وتدريب بالمحاكاة لتنمية المهارات السريرية.

كذلك يهدف المؤتمر إلى تحسين جودة الرعاية من خلال مشاركة المعرفة والأفكار المبتكرة لتحسين سلامة المرضى والنتائج العلاجية.

ويستهدف المؤتمر أطباء الأطفال، والمتخصصون في فروع طب الأطفال، أطباء طب الأسرة، الأكاديميين، الباحثين، العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمهن الصحية المساندة كالصيادلة، أخصائيي التغذية، والمعالجين.

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