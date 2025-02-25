رياضة النواب توافق على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو لـ"خلق فرص عمل للشباب"

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بقيمة 300 ألف يورو، والتي تهدف إلى تمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات".

وعرض الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، على الأعضاء أبرز ما تضمنته الاتفاقية، لافتًا إلى أن الاتفاقية المعروضة هي خطابات متبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات".

وأوضح أن مبلغ المنحة المقدم لتمويل المشروع هو 300 ألف يورو، مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وأن الجهة المستفيدة هي وزارة الشباب والرياضة. أما الجهات الموقعة فهي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسفارة مملكة إسبانيا في مصر، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 24 شهرًا، تبدأ من استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا بدخول الخطابات المتبادلة حيز النفاذ.

وأكد أن الهدف العام للاتفاقية هو المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة الدخل وفرص العمل الحر للشباب المصريين، فضلاً عن تعزيز روح المبادرة المبتكرة بينهم، باعتبارها بديلاً تكامليًا لخلق فرص العمل وتشجيع ريادة الأعمال.

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن اللجنة المشتركة سبق أن وافقت، خلال دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 447 لسنة 2020، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بقيمة 150 ألف يورو، لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، لصالح وزارة الشباب والرياضة، والموقعة في القاهرة بتاريخي 22 و23 يونيو 2020.

وبناءً على المناقشات، وافقت اللجنة المشتركة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (7) لسنة 2025، بما يتضمن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بقيمة 300 ألف يورو، لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات".

حضر الاجتماع كلٌّ من المستشار محمد دياب، المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، وداليا صادق، معاون الوزير للتعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد عساف، مدير المنشآت بوزارة الشباب، والدكتور علاء جاب الله، مدير الاتصال السياسي بوزارة الشباب.