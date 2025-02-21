الحرارة تحت الصفر بهذه المنطقة.. الأرصاد: موجة شديدة البرودة خلال أيام

كتب- محمد أبو بكر:

حذر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة باردة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.

أسباب الموجة الباردة

وأوضح "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن هذه الموجة تأتي نتيجة تغير في مصدر الكتل الهوائية، حيث تتأثر البلاد بكتلة باردة قادمة من مناطق شديدة البرودة، مصحوبة بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

درجات الحرارة

وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة سجلت 8 درجات مئوية للمرة الأولى هذا الشتاء، بينما ستنخفض إلى 5 درجات في شمال الصعيد، وستصل إلى ما دون الصفر على جبال سانت كاترين.

وأكد الدكتور محمود القياتي، أن هذه الأجواء تستدعي توخي الحذر، وتجنب التعرض المباشر للهواء البارد، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

موعد انتهاء الموجة الباردة

وأضاف "القياتي"، أن الموجة الباردة ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة بين 16 و17 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 7 أو 8 درجات، إلا أن الإحساس الفعلي بالبرودة سيكون أشد نتيجة نشاط الرياح، التي قد تجعل الحرارة المحسوسة تصل إلى 5 درجات أو أقل في بعض المناطق.

ولفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن المناطق الصحراوية ومحافظات شمال الصعيد قد تشهد انخفاضًا أكبر في درجات الحرارة، مع احتمالية أن تسجل بعض المرتفعات في سيناء درجات تحت الصفر، كما أن هناك اضطراب في حركة الملاحة في البحر المتوسط، نظرًا لنشاط الرياح في المناطق الساحلية.

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