قرار جمهوري بالموافقة على زيادة حصة مصر بالبنك الأوروبي للإعمار بـ4.140 مليون يورو

كتبت- منال المصري:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا جمهوريا بالموافقة بزيادة حصة مصر في رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالي 4.140 مليون يورو لعدد 414 سهما.

وجاءت موافقة الرئيس بعد أن وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 3 ديسمبر سنة 2024 بزيادة رأس المال المصرح به والاكتتابات فيه مجلس المحافظين.

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أعلن ضخ ما يقرب من 1.54 مليار يورو في مصر في 2024 لتمويل 26 مشروعا لتكون مصر المتلقي الرئيسي لاستثمارات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط العام الماضي.

وأوضح البنك في بيان لها منشور على موقعها الإلكتروني بوقت سابق، أن 98 % من إجمالي التمويلات كانت لصالح القطاع الخاص، واستحوذ قطاع التمويل الأخضر على نسبة 50% من إجمالي التمويلات خلال العام الماضي بمصر.

وحصلت مصر على تمويلات بنحو 13.8مليار يورو خلال آخر 13 عاما منذ أن أصبحت دولة عمليات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2012.

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