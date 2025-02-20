حدث ليلًا| ضبط رئيس إحدى المدن الجديدة بسبب رشوة وتحذير بسبب الطقس

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تعديل مدة تأشيرة العمرة والزيارة.. مصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن تعديلات جديدة أجرتها وزارة الحج والعمرة السعودية على ضوابط تأشيرة العمرة، بهدف التسهيل على الزائرين، في ظل الإقبال الكبير على أداء المناسك خلال هذه الفترة.

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القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة بسب رشوة 3 ملايين جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة بتهمة التواطؤ مع بعض المقاولين المتعاقدين معه لتنفيذ مشروعات في نطاق إشرافه.

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بها أطول مبنى في إفريقيا.. 25 صورة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء والمؤتمر الصحفي الأسبوعي، بجولة تفقدية في منطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى ممثلي الشركة الصينية المنفذة للمشروع.

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"الحبتور" يكشف خطته لإعمار غزة: مستعد للتنفيذ دون مقابل

قال الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إن إعادة إعمار غزة ممكن في وقتٍ زمني معقول ولن تحتاج لعقود كما يتوقع البعض، إذا وُجدت الإرادة السياسية وتوفّر التعاون العربي والدولي".

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موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة - فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الموجة شديدة البرودة خلال الأيام المقبلة.

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تخفيضات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بالجيزة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة.

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المفتي يدعو لإنشاء رابطة عالمية مستقلة لتعزيز التقارب بين المذاهب الإسلامية

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال كلمته في مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي بالعاصمة البحرينية المنامة، أن الحوار بين طوائف المسلمين لم يكن يومًا ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة إيمانية وفريضة شرعية لتحقيق وحدة الأمة، كما تجلى عبر تاريخها في لحظات الاختلاف الكبرى، مشيرًا إلى أن أزمة الخطاب الطائفي اليوم تستوجب العودة إلى نهج الحوار الذي أرساه الإسلام منذ وثيقة المدينة.

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رئيس الوزراء: تكليف مكتب استشاري لوضع رؤية شاملة لتطوير منطقة وسط البلد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم مناقشة الفرص الاستثمارية في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر ووسط البلد، باعتبارها مناطق واعدة لطرح مشروعات سياحية وعقارية ضمن جهود تعزيز تصدير العقار.

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غداً.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن آخر موعد لتقديم تظلمات طلاب الصف الثالث الإعدادي على نتائج الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية 2025 غداً الخميس الموافق 20 فبراير ، وذلك للطلاب المتضررين من نتائجهم مشيرة إلى أن فترة التظلمات بدأت في 5 فبراير الماضي واستمرت لمدة أسبوعين.

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