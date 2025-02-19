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السيسي: أكدت مع رئيس وزراء إسبانيا ضرورة إعمار غزة دون تهجير شعبها

01:49 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- عمرو صالح:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص شكره وتقديره للمملكة الإسبانية لموقفها تجاه حرب غزة واصفا إياه بـ العادل والشجاع.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء عقب توقيع الإعلان المشترك لرفع العلاقات إلى شراكة استراتيجية بالعاصمة الإسبانية مدريد: "أكدنا على ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى".

وأضاف السيسي: اسمحوا لي مرة أخرى أن أشيد بقرار إسبانيا الذي انحاز للحق والعدل واعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وتابع: أكدنا على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير شعبها، وأكرر، دون تهجير شعبها.

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