بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

بدأ قبل قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه التطورات الأخيرة بشأن الملفات الداخلية، واستعدادات شهر رمضان المبارك.

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