وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي للمزرعة المصرية الأوغندية المشتركة

كتب- عمرو صالح:

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفد جهاز الخدمة الوطنية الأوغندية برئاسة الفريق جميس موجيرا وبحث معهم تقييم المزرعة المصرية الأوغندية المشتركة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

بحسب بيان الزراعة، استمع وزير الزراعة من الجانب الأوغندي الموقف التنفيذي للمزرعة والمقامة هناك على مساحة 500 هكتار للإنتاج النباتي والحيواني.

ومن جانبه أشاد رئيس الوفد بالدور الذي تقوم به المزرعة من حيث المساهمة في استنباط وزراعة الأصناف الجديدة عالية الجودة والإنتاجية من الذرة وفول الصويا والفاصوليا، والذي يتم توزيع جزء منها على المزراعين هناك كما أنها تعتبر مزرعة إرشادية وبحثية وانتاجية بالإضافة إلى دور المزرعه في تربية الإنتاج الحيواني وتدريب المزارعين في أوغندا فضلا عن دورها في نقل الخبرات المصرية وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء مثل هذه المزارع المصرية بالدول الأفريقية.

من جانبه أشاد وزير الزراعة بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين مصر وأوغندا مؤكدا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في القارة الأفريقية وخاصة دولة أوغندا التي تربطها بمصر علاقات تاريخية.

وأكد فاروق على استعداد مركز البحوث الزراعية إيفاد خبراء وباحثين إلى أوغندا لتدريب الأشقاء في وزارة الزراعة هناك على كيفية التعامل مع التغيرات المناخية ونقل الخبرات ووضع خرائط سمادية ودراسات تصنيفية للتربة تسهيلا على المنتجين الزراعيين.

كما بحث الجانبان الترتيبات الجارية لإنشاء مزرعة مصرية أوغندية جديدة مشتركة على مساحة 1000 هكتار والاستفادة من تجربة نجاح المزرعة الأولى التي تعتبر من أفضل المزارع المصرية الأفريقية المشتركة.

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