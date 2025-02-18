الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بنجاح عمليته الجراحية



القاهرة - مصراوي:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على نجاح العملية الجراحية التي أجراها اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على فيسبوك: "أتقدم إليكم أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريتموها. أسأل الله العلي القدير أن يمنح جلالتكم موفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم في مواصلة مسيرة خدمة الأردن الشقيق وأمتنا العربية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الديوان الملكي أن العاهل الأردني أجرى عملية لعلاج فتق جراحي.