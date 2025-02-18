لجنة المنظمات الأهلية بـ"قومي المرأة" تعقد اجتماعها الأول وتناقش خطة العمل

كتبت: نور العمروسي

عقدت لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، برئاسة الدكتور عصام العدوي، عضو المجلس ومقرر اللجنة، وبمشاركة عدد من أعضائها وعضواتها، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استهل الدكتور عصام العدوي الاجتماع بتهنئة العضوات والأعضاء الجدد في تشكيل اللجنة، إلى جانب تجديد الثقة لبعض الأعضاء السابقين، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في دعم قضايا المرأة وتعزيز التعاون مع المنظمات الأهلية.

وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن تطوير آليات عمل منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية، من خلال عقد ورشة تفاعلية لتعزيز التشبيك بين اللجنة وفرق المنتدى بالتعاون مع اللجان الأخرى بالمجلس. كما تم التأكيد على أهمية توسيع قاعدة المنتدى بإضافة مؤسسات وجمعيات مؤثرة، بما يضمن طرح مبادرات جديدة تدعم عمل المنتدى وتحقق أهدافه في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية.