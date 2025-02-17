"المعاهد الأزهرية" يطلق دورة لإعداد مدربين في التنمية الذهنية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، إطلاق دورة تدريبية لإعداد مدربي التنمية الذهنية، لتأهيل نخبة من المعلمين وذوي الخبرة في هذا المجال، وفقًا للمعايير العلمية الحديثة.

يأتي ذلك ضمن حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تنمية القدرات الذهنية للنشء وتعزيز مهارات التفكير والإبداع.

وجاءت أهداف الدورة التدريبية:

- إكساب المشاركين مهارات التنمية الذهنية وتعزيز قدرات الطلاب العقلية.

- تأهيل المدربين لنقل هذه المهارات إلى طلاب المعاهد الأزهرية، مما يسهم في بناء جيل مبدع ومبتكر.

- ترشيح نخبة من المعلمين والنشء للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

- نشر ثقافة التنمية الذهنية من خلال ورش عمل وندوات توعوية للمعلمين والإداريين.

المحاور الأساسية للدورة:

مفهوم التنمية الذهنية وأهميتها في تطوير مهارات النشء.

ألعاب الذاكرة وتنشيط القدرات العقلية.

الحساب الذهني كأسلوب لتعزيز سرعة ودقة التفكير.

تنمية المهارات العقلية وتطوير التفكير الإبداعي.

الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز مهارات التفكير المتقدم.

تقنيات زيادة التركيز والثقة بالنفس وتأهيل النشء للقيادة.

- مميزات الاشتراك بالدورة:

- الحصول على الدورة مجانًا.

- الاعتماد الرسمي من الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء وقطاع المعاهد الأزهرية.

- الاستعانة بالمتميزين في التدريب داخل المعاهد الأزهرية.

- إتاحة فرصة المشاركة في البطولات المحلية والدولية ضمن منتخب مصر للتنمية الذهنية.

- إمكانية الحصول على منح دراسية جامعية للطلبة المتميزين.

شروط التقديم للمعلمين:

- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي.

- يفضل أن يكون من مدرسي الرياضيات أو ممن لديهم مهارات تدريبية في هذا المجال أو الراغبين في تعلمها.

شروط التقديم للطلاب:

- أن يكون طالبًا مقيدًا بأحد المعاهد الأزهرية بكافة أنواعها (عادي- نموذجي- خاص).

- الجدية في حضور ورش العمل والتدريبات التي سيتلقاها.

التسجيل:

لمن يرغب في الترشح لهذه الدورة من المعلمين للتأهيل كمدربين، يرجى ملء البيانات عبر الرابط التالي:

- استمارة التسجيل للمعلمين:

ولمن يرغب من الطلاب يسجل بياناته على الرابط التالي:

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