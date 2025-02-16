أحمد موسى يشيد بالخطيب ودور الأهلي في دعم القضية الفلسطينية

كتبت- داليا الظنيني:

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الحفل التاريخي الذي نظمه النادي في معبد حتشبسوت للإعلان عن تصميم استاد الأهلي.

وأكد "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن الخطيب استغل الحضور الكبير للنجوم ومسئولي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم ليؤكد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

كما أشار إلى أن حديثه جاء أمام عدد من أساطير كرة القدم ومسئولي الاتحاد الدولي، مما يعكس قدرة الخطيب على تمثيل الدولة المصرية بصورة مشرفة.

وأشاد موسى بأخلاق الخطيب، قائلاً: "محمود الخطيب رجل خلوق والوطن يحب الجميع، وتربطني به علاقة طيبة منذ أن كان لاعبًا، مضيفًا أن شعبيته تزداد رغم اعتزاله منذ 30 عامًا، حيث تتميز شخصيته باحترام الآخرين.

واختتم موسى بتوجيه تمنياته بالشفاء للخطيب، مشيدًا بإدارته المؤسسة الناجحة للنادي الأهلي ومنظومته القوية التي يديرها أفراد ذكيون.

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