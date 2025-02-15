الصحة: تحديد السن المناسب للزواج يحسن صحة الأم والطفل

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، على أهمية تحديد السن المناسب للزواج والحمل في الحفاظ على صحة الأم والطفل وتحقيق التوازن السكاني.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح المتحدث أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مؤشرات الصحة العامة في مصر.

وأشار عبد الغفار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الصحة الإنجابية، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الوفيات، مما يعكس تحسنًا في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة في مجال التوعية الصحية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة.

ولفت عبدالغفار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن السكاني، من خلال تنظيم حملات توعية واسعة النطاق حول أهمية التخطيط الأسري وتحديد النسل، بالإضافة إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا في المراكز الصحية.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن انخفاض معدل الإنجاب الكلي في مصر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهد لتحقيق المستهدف.

وشدد عبد الغفار على أن تحديد السن المناسب للزواج والحمل يساهم في تقليل المخاطر الصحية التي تواجه الأم والجنين، ويضمن ولادة أطفال أصحاء، كما أنه يساعد على تحسين مستوى المعيشة للأسر، ويقلل من الضغط على الموارد.

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