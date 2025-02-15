من العريش.. وزير الصحة يتابع طرق تخزين السلع قبل إدخالها إلى غزة

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري، بمحافظة شمال سيناء، يرافقه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أركان حرب خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ووفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعددًا من قيادات الوزارتين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أثنى على الدور الحيوي الذي يقوم بيه الهلال الأحمر المصري في إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، وعلى دور المتطوعين في متابعته اليومية، لمطابقة المساعدات لمواصفات الجودة والسلامة، وكذلك المتابعة والتأكد من اشتراطات دخول الشاحنات لقطاع غزة.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن دور مركز الخدمات اللوجستية، والذي يعتبر النقطة الأولى التي يتم من خلالها تجميع المساعدات، ومتابعة تطابق المستندات الخاصة بحمولات الشاحنات، وأخذ عينات من الشحنات، بالإضافة إلى متابعة خط سير الشاحنات، من خلال فريق مدرب من متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يقدر عددهم بـ 36 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، منهم 1500 متطوع يعملون على الاستجابة لقطاع غزة.

كما اطلع وزير الصحة، على بعض المساعدات من المواد الغذائية، وطرق تخزين السلع، للتأكد من طرق التخزين المطابقة لمواصفات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى التأكد من حفظ الأدوية والتطعيمات في سلاسل التبريد بمركز الخدمات اللوجستية.

وأكد الوزير، أهمية دور جامعة الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها شريكًا لمصر في كل الجهود المبذولة لتقديم أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، منوهًا إلى الدور المهم الذي يقوم به مجلس وزراء الصحة العرب في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتوفير سيارات إسعاف لدعم قطاع غزة ونقل المصابين.

من جانبها، توجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة، بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار، على المجهودات المصرية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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