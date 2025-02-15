حقيقة فرض رسوم لإدخال المساعدات إلى غزة.. أول تعليق حكومي مصري

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، حقيقة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصول مصر على رسوم مقابل إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، نافيًا صحة ذلك، ومؤكدًا التزام مصر بدورها الإنساني والوطني تجاه القضية الفلسطينية.

وقال عبد الغفار: "هذا قدر مصر دائمًا، لا نلتفت للشائعات والكلام الذي لا معنى ولا جدوى منه، ونظل نعمل حتى نؤدي واجبنا الوطني في ضوء مسؤوليتنا الوطنية تجاه القضية الفلسطينية".

مصر استقبلت مئات الحالات من المصابين والمرافقين اليوم

أشار وزير الصحة، إلى أن مصر استقبلت مئات الحالات من المصابين والمرافقين اليوم، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، يعانون من أمراض مزمنة أو إصابات ناتجة عن العمليات العسكرية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن هناك نحو 45 مستشفى تستقبل المصابين منذ الأول من فبراير، حيث يتم تقديم جميع الخدمات الطبية، سواء لعلاج الأمراض المزمنة أو لمتابعة الحالات التي تأثرت جراء العمليات الحربية.

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