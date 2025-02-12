"رادار الأسعار" أهمها.. وزير التموين يبحث آليات تطوير منظومة مراقبة الأسعار

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمركز في مختلف المجالات، خصوصًا في مجال مراقبة الأسعار.

وأكد فاروق، حسب بيان "التموين" اليوم الأربعاء، أهمية تطوير منظومة حديثة وفعالة لمراقبة الأسعار؛ بما يضمن الالتزام بالأسعار المعلنة ويوفر آلية شفافة للمواطنين؛ لمتابعة حركة الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الحماية للمستهلك.

واستعرض الدكتور أسامة الجوهري الجهودَ التي يبذلها مركز المعلومات في تطوير أنظمة إلكترونية متطورة لمراقبة الأسعار؛ من بينها "رادار الأسعار"، الذي يعتمد على تقنيات حديثة لرصد وتحليل الأسعار وإتاحة البيانات للمواطنين، ما يُسهم في تعزيز دور المستهلك في الرقابة على الأسواق.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون في الكشف المبكر عن الأزمات واتخاذ قرارات مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة؛ ما يُسهم في تعزيز قدرة الدولة على التعامل الفعَّال مع أي متغيرات اقتصادية أو سوقية.

وأكد الاجتماع دورَ المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسواق، من خلال إشراك المواطنين في متابعة الأسعار والإبلاغ عن أي تجاوزات؛ ما يعزز من شفافية السوق ويضمن التزام التجار بالأسعار المحددة، كما تم تأكيد أهمية متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ لضمان توافرها بشكل مستدام، ما يعزز الأمن الغذائي ويحمي حقوق المواطنين في الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

وشدد وزير التموين، في ختام الاجتماع، على استمرار التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتطوير أدوات تحليل البيانات واتخاذ القرار؛ ما يُسهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

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