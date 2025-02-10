وزير التعليم يتفقد مدارس بالشرقية ويؤكد: تعزيز الانضباط والتحصيل الدراسي

كتب- أحمد الجندي:

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، عدد من المدارس بمحافظة الشرقية؛ في إطار جولاته المتواصلة بمختلف المحافظات لمتابعة انضباط حسن سير العملية التعليمية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي وضعتها الوزارة لانتظام وانضباط سير الفصل الدراسى الثانى 2024/ 2025.

وبحسب بيان، رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير زيارته بتفقد مدرسة "عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي"، التابعة لإدارة القُرين التعليمية بمحافظة الشرقية، والتى يبلغ إجمالى عدد الطلاب بها (١٢٣٢) طالب وطالبة، وتضم مراحل رياض الأطفال، والابتدائية، والإعدادية.

وحضر الوزير طابور الصباح، واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، وتحية العلم، كما حضر الوزير طابور مرحلة رياض الأطفال.

وزار الوزير عددا من فصول المدرسة، وحرص على متابعة المستوى العلمى للطلاب، كما أجري حورًا مع الطلاب والطالبات حول مدى انتظامهم بالمدرسة، وشرح المعلمين لهم، موجهًا بالالتزام والانتظام فى الحضور للاستفادة والتحصيل العلمى، مع الجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي.

وزير التعليم يستمع لآراء المعلمين والطلاب بشأن التحديات التي يواجهونها

كما حرص الوزير على متابعة مستوى التجهيزات بالمدرسة للفصل الدراسي الثانى، والاستماع إلى آراء المعلمين والطلاب حول التحديات التي تواجههم، مؤكدًا على حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم، من أجل تقديم تعليم متميز، وتعزيز جهود العملية التعليمية في المحافظة.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة "عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة الصالحية الجديدة والتى يبلغ عدد طلابها (١٤٤٩) طالب وطالبة.

وتفقد " عبد اللطيف" معمل العلوم أثناء شرح درس مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي، واطلع الوزير على كراسات الحصة، ودفتر تحضير المعلمة، و دفتر الغياب.

كما تفقد الوزير أحد فصول الصف الرابع الابتدائي، أثناء شرح مادة الرياضيات، وأشاد الوزير بدور معلمة الرياضيات واهتمامها بالشرح وكراسات الحصة والتدريبات.

تفاصيل زيارة وزير التعليم لمدرسة السواركة

وتوجه الوزير إلى مدرسة "السواركة للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة الصالحية الجديدة، بقرية السواركة والتى يبلغ إجمالى عدد الطلاب بها (٩٠٠) طالب وطالبة، حيث تفقد الوزير عددا من فصول المدرسة، وحرص على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة انتظام حضور المعلمين، والتركيز على معالجة مستوى الطلاب ضعاف القراءة والكتابة وإعداد برامج علاجية لتحسين مستواهم.

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