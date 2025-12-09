إعلان

شاب لرئيس الوزراء: شغلي في مصنع ليوني غيّر مسار حياتي

كتب : محمد سامي

02:28 م 09/12/2025

مدبولي يفتتح مصنع ليوني مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حديثاً ودياً مع العاملين خلال افتتاح مصنع "ليوني مصر" العالمية لضفائر السيارات بمدينة بدر، وذلك اتصالاً بالحرص على الاستماع إلى العاملين للتعرف على أوضاعهم وظروف بيئة العمل.

ووفق بيان، استمع رئيس الوزراء إلى الشاب "حامد" من محافظة المنوفية، وهو أحد عاملي المصنع، حيث أوضح أنه تخرج في كلية التربية، وحول مسار عمله الوظيفي إلى هذا المجال الصناعي مدعماً قدراته بتلقي دورات تدريبية في هذا الخصوص.

وأضاف الشاب أنه يأتي يومياً من محافظة المنوفية كل صباح، من خلال أتوبيس دورة نقل عاملي المصنع، لافتاً إلى أنه سعيد بطبيعة عمله بالمصنع وظروف العمل، ويحصل على دخل مناسب.

ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو مع الشاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصنع ليوني مصر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة