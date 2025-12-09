شاب لرئيس الوزراء: شغلي في مصنع ليوني غيّر مسار حياتي

أجرى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حديثاً ودياً مع العاملين خلال افتتاح مصنع "ليوني مصر" العالمية لضفائر السيارات بمدينة بدر، وذلك اتصالاً بالحرص على الاستماع إلى العاملين للتعرف على أوضاعهم وظروف بيئة العمل.

ووفق بيان، استمع رئيس الوزراء إلى الشاب "حامد" من محافظة المنوفية، وهو أحد عاملي المصنع، حيث أوضح أنه تخرج في كلية التربية، وحول مسار عمله الوظيفي إلى هذا المجال الصناعي مدعماً قدراته بتلقي دورات تدريبية في هذا الخصوص.

وأضاف الشاب أنه يأتي يومياً من محافظة المنوفية كل صباح، من خلال أتوبيس دورة نقل عاملي المصنع، لافتاً إلى أنه سعيد بطبيعة عمله بالمصنع وظروف العمل، ويحصل على دخل مناسب.

ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو مع الشاب.