شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس الساعات المقبلة، حيث توقعت استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء،

أكد بسام راضي، سفير مصر في روما، أن الاستراتيجية الإثيوبية في التعامل مع السد أصبحت مكشوفة للجميع، موضحًا أن اجتماعات الفاو السنوية تُعقد كل عام في نفس التوقيت، موضحًا أن سياسة النظام الإثيوبي أصبحت تهدد أمن مصر والسودان القومي.

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، اليوم الاثنين، احتفالية موسعة بمقر الهيئة، بحضور عدد من أعضاء الهيئة وقيادات المؤسسات الصحفية القومية وكبار الكتاب، وذلك لتسليم جوائز النسخة الأولى من مسابقة التميز الصحفي والتى حملت اسم الكاتبة الصحفية القديرة "سناء البيسي".

أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة التنمية المحلية تلقت أكثر من مليوني طلب للتصالح فى مخالفات البناء منذ فتح باب التقديم، موضحًا أن الفترة من 3 يوليو 2024 وحتى 7 ديسمبر 2025 شهدت وحدها تقديم نحو 237 ألف طلب.

يبحث الكثير من المسلمين عن أفضل دعاء يمكن ترديده عند سماع رعد الأمطار وذلك إحدى الظواهر التي تحدث دون تدخل من البشرية أو التسبب في حدوثها خاصة أن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء مسحب خلال وقت حدوثها.

تعهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن تكون أزمة أرض نادي الزمالك على قائمة الحلول العاجلة.

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أعمال التطوير الشاملة لحديقة الحيوان بالجيزة تسير بخطى ثابتة وفق مخططات عالمية.

قال مصدر في محافظة القاهرة، إنه لا توجد أي توجيهات بشأن تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية.