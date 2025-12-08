علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الأنباء التي تحدثت عن احتمالية إقامة فعاليات داعمة لمجتمع الميم في الولايات المتحدة، بالتزامن مع مباراة مصر وإيران المقررة ضمن منافسات كأس العالم 2026، واصفة الخبر بأنه "مثير جداً".

وقالت "الحديدي"، خلال برنامجها "الصورة"، المذاع على شاشة النهار، إن مدينة سياتل، وهي إحدى المدن المضيفة المعروفة بدعم المثليين، لديها ما يسمى يوم الكرامة والفخر الذي يتزامن مع يوم مباراة مصر وإيران ويوافق يوم 26 يونيو، وهما دولتان مسلمتان لديهما قوانين ضد المثلية.

وأشارت إلى أن إيران عبر وكالة مهر الإيرانية، أعلنت أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم سيتقدم باحتجاج رسمي لدى الفيفا، مؤكدة أن هذا الأمر غير مقبول وأنها لن تشارك في أي فعالية مرتبطة بذلك.

وذكرت الحديدي، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، لم يصدر عنه بيان رسمي حتى الآن، معقبة: "نحن نحترم الآخر والأفكار والتقاليد والمبادئ الأخرى التي تخصكم ولا نتدخل فيها، لكن لنا أفكارنا وتقاليدنا ومبادئنا الدينية والأخلاقية والمجتمعية".

وتابعت،: "هذه ليست العولمة.. العولمة تعني أن العالم يجب أن يحترم بعضه بعضًا، وزي ما أنا بحترمك ومش بنظر عليك وبقولك بتعمل ده ليه في بلدك؟.. أنت متقدرش تجبرني أن أتواءم مع أفكارك"، مؤكدة أن المبادئ الدينية والأخلاقية والمجتمعية "لن تتغير لأنك عاوز ترفع علم المثلية".

واختتمت الحديدي، تعليقها بموقف حاسم: "بحترمك ومش هقاطعك، لكن لا تطبق ذلك في بلدي، ولا تجبرني أن أطبقه في أي مكان آخر".