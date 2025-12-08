شهدت مصر، اليوم الإثنين أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والفريق أول خالد خليفة، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، والفريق أول صدام خليفة، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:



استمرار الأمطار على القاهرة ونشاط للرياح.. الأرصاد تصدر تنويهًا بشأن الطقس الآن



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها بشأن الوضع الجوي الآن على محافظات الجمهورية.



تجنب ملامسة مهمات الشبكة.. "الكهرباء" تُصدر تحذيرات عاجله بعد هطول الأمطار



رفع قطاع الكهرباء مستوى التأهب بعد موجة الأمطار التي شهدتها عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن التعامل غير الآمن مع مهمات ومكونات الشبكة يُعد خطورة مباشرة على حياة المواطنين ويُعرضهم للصعق الكهربائي، خاصة في حال تراكم مياه الأمطار حول أعمدة الإنارة أو الأكشاك أو الكابلات الأرضية المكشوفة.



بيان مهم من وزارة الإنتاج الحربي بشأن تطبيق تجربة السيارة كيوت بديل التوك توك



استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ووفد مرافق لهما، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.



مدبولي يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق المشترك



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.



الطقس الآن.. أمطار على القاهرة والجيزة -(تفاصيل)



تشهد الآن محافظتي القاهرة والجيزة، أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متعددة.



بيان من وزارة الطيران بشأن مشروع طرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص.. تفاصيل



عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة الشيخ عمر كامل سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، ومنير فيروزي مدير الخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بأفريقيا، وبحضور المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم للوزارة



زلزال بقوة 5.2 قرب تركيا.. ومعهد الزلازل المصري: شعر بها السكان



قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم الإثنين، هزةً أرضيةً على بُعد 15 كم من أنطاليا بتركيا.



عطل محدود بطوارئ الإسعاف في 3 محافظات



كشف مصدر بهيئة الإسعاف عن حدوث عطل محدود بخط الطوارئ 123 في 3 محافظات، شملت بني سويف، والفيوم، وشمال سيناء، اليوم الإثنين.



قائمة الإجازات الرسمية وموعد أول إجازة مقبلة في 2026



يبحث العديد من المواطنين والعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة عن مواعيد الإجازات الرسمية للعام الجديد 2026 وموعد أول إجازة رسمية مقبلة؛ بهدف تنسيق أعمالهم وتنظيم أنشطتهم المهنية والعائلية والدينية، خاصة مع اقتراب بداية العام الجديد.



الرئيس السيسي يستقبل خليفة حفتر.. والرئاسة تعلن التفاصيل



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والفريق أول خالد خليفة، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، والفريق أول صدام خليفة، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي.



