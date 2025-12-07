وجَّه الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، نصيحة مهمة للمشاهدين للحفاظ على الصحة النفسية.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال مجاهد: "نصيحتي للمشاهد المصري والعربي: "ما تستعجلش كل حاجة في الدنيا بتحصل في وقتها بتحصل أحسن."

وأضاف مجاهد: "ما تستعجلش التعافي بعد نهاية مؤذية خذ وقتك عشان لما تتعافى، تتعافى تعافي حقيقي."، وتابع: "ما تستعجلش النجاح في شغلك؛ لأن النجاح المبني بسلم مش بأسانسير، جذوره ثابتة في الأرض."

واستكمل مجاهد: "ما تستعجلش الشفاء وقت المرض. اطلبه من ربنا، وخُدْ الأسباب، وستُؤجر على الصبر مرّة، وبعد الشفاء كتيرًا بسعادتك في الدنيا."

وكان الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، ضيفًا على الحلقة الجديدة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث خلالها حول عدد من القضايا مثل: كواليس تعيينه في مجلس الشيوخ، وكيف أثرت الأزمة الاقتصادية على شخصية المصريين، ورأيه في نظام البكالوريا، وغيرها من القضايا الهامة والنصائح المهمة للحفاظ على التوازن النفسي.