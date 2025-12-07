أعلن المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الانتهاء رسميًّا من إنشاء وتشغيل مركز البيانات الرئيسي للشركة، إلى جانب تشغيل شبكة المعلومات الجديدة التي تم تنفيذها وَفق أحدث المعايير العالمية في مجال التحول الرقمي.

وقال الفقي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المشروع يمثل نقلةً نوعيةً في البنية المعلوماتية للشركة، موضحًا: "نجحنا في تنفيذ مركز بيانات متكامل يرفع من كفاءة الأداء ويضمن أعلى مستويات الجودة والأمان في تداول المعلومات والخدمات الرقمية المقدمة للعملاء".

وأضاف رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أن مركز البيانات الجديد سيُسهم في تعزيز قدرات الشركة في مراقبة الشبكات وتحليل البيانات وسرعة اتخاذ القرار؛ بما يدعم خطط تحسين جودة التغذية الكهربائية وتقليل الأعطال.

وأشار الفقي إلى أن تطوير شبكة المعلومات تم بالكامل؛ اعتمادًا على أحدث أنظمة الربط الآمن وتكنولوجيا الألياف الضوئية، مؤكدًا: "نعمل على بناء منظومة رقمية متكاملة تواكب توجهات الدولة في التحول الرقمي وتخدم أكثر من ٣.٨ مليون مشترك بمحافظة الإسكندرية".

وأوضح رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة شركات التوزيع وتعزيز الاعتمادية، مؤكدًا استمرار الشركة في تنفيذ المزيد من مشروعات التطوير الرقمي خلال الفترة المقبلة.

