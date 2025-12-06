شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها مشاركة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور محمد صالح، رئيس أكاديمية السادات والعلوم الإدارية، في لقاء مع 30 طالبًا وطالبة من طلاب أكاديمية السادات للعلوم الإدارية داخل قاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة القاهرة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تحذير من الطقس غدًا.. هيئة الأرصاد الجوية تنشر خريطة الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 7 ديسمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

محافظ القاهرة: إزالة كوبري السيدة عائشة خلال الفترة المقبلة

شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور محمد صالح، رئيس أكاديمية السادات والعلوم الإدارية، في لقاء مع 30 طالبًا وطالبة من طلاب أكاديمية السادات للعلوم الإدارية داخل قاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة القاهرة، بحضور د. نهى الخطيب عميد كلية العلوم الإدارية السابق، ود. هدير الجوهري مدير مركز إعداد قيادات شباب الجمهورية الجديدة.

أزهري يقترح مادة ملزمة لعدم الطلاق قبل تحديد حياة الطفل أمام القاضي.. تفاصيل

قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن وجود الطفل بين والديه هو الأساس الذي تُبنى عليه صحته النفسية واستقراره الاجتماعي، مؤكدًا أن الخلافات الزوجية يجب ألا تتحول إلى عبء يطيح باستقرار الأبناء ومستقبلهم.

صور.. أكثر من 5800 فرصة عمل بـ10 محافظات - التخصصات والتقديم

أعلنت وزارة العمل، إتاحة 5843 فرصة عمل جديدة بـ31 شركة قطاع خاص في 10 محافظات بتخصصات ومهن مختلفة، من بينها وظائف مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم).

توجيهات مشددة من الرئيس لمواجهة الغش في الثانوية العامة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أحمد صبور: الحزمة الضريبية الجديدة تحول استراتيجي في دعم المستثمرين

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان وزير المالية عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، يعكس تحولًا استراتيجيًا في منهج عمل الدولة تجاه دعم المستثمرين والممولين، ويؤكد إصرار الحكومة على بناء نظام ضريبي حديث قادر على مواكبة تطورات الاقتصاد، وصولًا إلى بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتنافسية.

حركة تنقلات جديدة في صفوف النقل العام بالقاهرة

أصدر رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، قرارًا تضمن حركة تنقلات محدودة في صفوف الهيئة.

الكهرباء: تنفيذ محطات المحولات الخاصة بتوفير التغذية للدلتا الجديدة

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رئيس مجموعة "XD الصينية"، جو تشي تشي، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال نوفمبر الماضي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

مصر تتولى رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن حصول مصر على رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لمدة عامين، وذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية للاجتماع الرابع والعشرون للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24، الذي استضافته مصر خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر الجاري بالقاهرة، بمشاركة 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط الأطراف في اتفاقية برشلونة.

