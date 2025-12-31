إعلان

أحمد موسى" رئيس "القومية للأنفاق" تمنى رفع سعر تذكرة المترو ولم يُتخذ قرارا بزيادتها

كتب : داليا الظنيني

09:32 م 31/12/2025

الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، كان ضيفًا في برنامجه مساء أمس، موضحًا أنه لم يقل بوجود زيادة كما أُشيع أمس حول تذكرة المترو من فئة الـ8 جنيهات لتصل إلى 10 جنيهات.

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن: "الدكتور طارق قال أتمنى زيادة الـ2 جنيه بسبب أزمة الفكة، ولم يتخذ قرارًا بذلك".

وتابع : "هل هناك قرار يُتخذ بهذه الطريقة؟ ولو كان هناك قرار لَصدر عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور طارق قال كلمتين والكل بدأ يتكلم ويقول زيادة".

وأكمل: "وبدأنا هري هري، والناس تكتب وتشير، وفيه ناس بتعمل عناوين كده عشان المشاهدات، طيب ارجعوا شوفوا الفيديو، وفيه ناس مش بتشوف والكل بيجري ورا بعضه".

الإعلامي أحمد موسى رفع سعر تذكرة المترو الدكتور طارق جويلي الهيئة القومية للأنفاق

