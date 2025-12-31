"الشيوخ" يستأنف جلسات مناقشة قانون الضريبة على العقارات الأسبوع المقبل

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة يومَي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل 4 و5 يناير 2026.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشةَ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

يأتي تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية، وَفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية؛ مراعاةً للبعدَين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة، ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها.

