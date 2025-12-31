إعلان

"الشيوخ" يستأنف جلسات مناقشة قانون الضريبة على العقارات الأسبوع المقبل

كتب : نشأت علي

02:32 م 31/12/2025

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة يومَي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل 4 و5 يناير 2026.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشةَ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

يأتي تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية، وَفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية؛ مراعاةً للبعدَين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة، ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. النقل تكشف آخر تطورات مشروع مترو الإسكندرية الجديد

خبير أثري: ربط أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور مشروع سياحي عالمي

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر المواطنين من الشبورة والأمطار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ قانون الضريبة على العقارات المستشار عصام الدين فريد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل"أطفال اللبيني"بفيصل إلى المفتي
حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"