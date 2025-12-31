إعلان

بأسعار تنافسية.. "الإنتاج الحربي" تفتتح معرضًا لمنتجاتها المدنية بمدينة نصر مطلع يناير 2026

كتب : أحمد العش

10:47 ص 31/12/2025

المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحرب

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، عن إقامة معرضًا خاصًا لعرض منتجاتها المدنية والتي تخدم قطاع الأسرة، بمبنى رئاسة هيئة النقل العام بالحي السادس بمدينة نصر، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2026 وحتى 31 مارس 2026.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وكشف محمد صقر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، أن الهدف من إقامة هذا المعرض هو عرض آخر ما توصلت إليه الشركات التابعة للوزارة من تكنولوجيات التصنيع الحديثة، إضافة إلى عرض منتجات تلبي احتياجات الأسرة وتعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضح متحدث الوزارة، أن الهدف من هذا المعرض هو توفير المنتجات المدنية المختلفة، وتسهيل وصولها لأسر العاملين بهيئة النقل العام والتعرف على أحدث ما توصلت إليه شركات الإنتاج الحربي من الأجهزة طبقًا لمتطلبات السوق.

وأشار صقر، إلى أن الوزارة تعمل على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية ذات أسعار تنافسية وبجودة عالية، إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من: "الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر".

وتشارك بالمعرض العديد من شركات الإنتاج الحربي، وهي:

- شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجاتها من المراوح.

- حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمقاسات مختلفة من الفويل.

- حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) بأدوات المائدة.

- شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجاتها من التابلت والشاشات واللمبات الليد.

- شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بورنيش الأحذية.

- شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بعدد من الأجهزة الكهربائية من إنتاجها، (السخانات، البوتاجازات، التكييفات، الثلاجات، الغسالات).

وزارة الإنتاج الحربي مدينة نصر قطاع الأسرة هيئة النقل العام

