شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: إعلان الحكومة إلغاء 4 هيئات اقتصادية، ولقاء الفريق مهندس كامل الوزير مع رئيس جيبوتي، بالإضافة إلى قرار وزير العمل العاجل بشأن ضحية حادث عمل بجنوب سيناء، وتهنئة القوات المسلحة للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026.

الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية

كشف الدكتور الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، عن موقف الهيئات، موضحا أنه بدراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء عدد 4 هيئات، ودمج عدد 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.

مدبولي: دعم كامل لـ "الوطنية للإعلام" لاستعادة مكانتها وريادتها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام.

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، برقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2026، وجاء نصها:

رئيس جيبوتي يستقبل وزير النقل لبحث التعاون في عدد من المشروعات

استقبل الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل، بحضور السفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي وممثلي وفد شركات القطاع العام والخاص المصري المتخصصة في مجال مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية.

"الصحة": تنفيذ 903 قوافل طبية مجانية بالنصف الأول من 2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطتها لتنفيذ 903 قوافل طبية مجانية في مختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2026.

4.12 تريليون دولار.. "معلومات الوزراء" يستعرض حجم سوق التجارة الإلكترونية عالمياً

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من مجلة أفاق اقتصادية تضمن مجموعة من العروض ومقالات الرأي والمؤشرات حول موضوع التجارة الإليكترونية عالميًا وتوقعات نموها، موضحاً خلال الإصدارة أن التجارة الإلكترونية شهدت تحولاً جذريًا خلال السنوات الأخيرة، لتصبح من مجرد نشاط بيع عبر الحدود إلى تجربة عالمية متكاملة تضع المستهلك في مركز الاهتمام، وأدت الرقمنة المتسارعة وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى إعادة تعريف مفهوم التسوق الإلكتروني، بحيث بات بإمكان أي مستخدم طلب منتج من قارة أخرى واستلامه خلال أيام ضمن رحلة تسوق مخصصة ومدعومة بخيارات دفع محلية مألوفة.

10 تحذيرات من أدوية مغشوشة وغير مطابقة خلال ديسمبر.. كيف تتعرف عليها؟

أصدرت هيئة الدواء المصرية عددًا من التحذيرات خلال شهر ديسمبر، بعد رصد تداول عدد من الأصناف الدوائية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات داخل الأسواق، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لتداولها وسحبها من الصيدليات والمخازن.

مرصد الأزهر: داعش ينتقل من العمل المركزي إلى التحريض الرقمي والعنف الفردي

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في تحليل له لافتتاحية صحيفة «النبأ» الأسبوعية، الناطقة باسم تنظيم “داعش” الإرهابي عن تحوّل لافت في خطاب التنظيم الإرهابي، والذي يعكس تراجع قدرته على تنفيذ عمليات مركزية واسعة النطاق، مقابل تصاعد اعتماده على التحريض الأيديولوجي اللامركزي عبر الفضاء الرقمي.

بـ 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام

حصل مصراوي على أول صور لشكل كارت الدفع الإلكتروني المقرر استخدامه ضمن منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام بالقاهرة.

الصحة: 14.1 مليون خدمة طبية بمنشآت أسيوط خلال 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 14 مليونًا و100 ألف خدمة طبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة أسيوط، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025.

مصدر بالكهرباء: إحلال وتركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع خلال 2026

بدأت محافظة القاهرة، في تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل حضاري وآمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى سيتم تعميمها في باقي المناطق حال نجاحها.

"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026

شهدت الساحة الإعلامية والسياسية المصرية خلال الفترة الأخيرة نقاشًا متزايدًا حول مستقبل الحكومة، في ظل توقعات بمرحلة جديدة قد تبدأ مع عام 2026، وما يصاحبها من دعوات لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة.

قرار عاجل من وزير العمل بشأن ضحية حادث عمل بجنوب سيناء.. تفاصيل

أعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين، عن حصول أسرة العامل ضحية حادث العمل أحمد ممدوح محمد محمد، أحد العاملين بشركة الباسم للمقاولات، المنفذة للأعمال الكهربائية بحقول بترول بلاعيم وبترومنت بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، على مستحقاتهم المالية القانونية التي تبلغ مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال ومتابعة حوادث العمل وضمان سرعة صرف المستحقات المستحقة لأسر المتوفين.

شركة "OSL" تعلن توقف عرض الصوت والضوء الحالي.. واستبداله بعرض جديد

أعلنت شركة "OSL" للمشاريع الترفيهية، (إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة) إيقاف عرض الصوت والضوء الحالي لاستكمال أعمال التطوير في موقع مسرح الصوت والضوء وتركيب معدات العرض والانتهاء من التجهيزات اللازمة لانطلاق العرض الجديد على أعلى المستويات العالمية.

