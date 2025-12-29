إعلان

برئاسة خالد عبدالعزيز.. ختام أعمال لجنة تطوير الإعلام وبدء إعداد التقرير النهائي

كتب : أحمد الجندي

03:11 م 29/12/2025

خالد عبدالعزيز

عقدت اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الختامي، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وبحسب بيان، تم خلال الاجتماع مناقشة سبل إعداد التقرير النهائي للجنة في شكل توصيات قابلة للتنفيذ. .

واستهل المهندس خالد عبدالعزيز، الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على المجهود الذي بذلوه خلال الاجتماعات، مُثمنًا ما قدّموه من رؤى ومقترحات بنّاءة، تعكس حرص الجميع على الارتقاء بمنظومة الإعلام المصري، مؤكدًا أن ما انتهت إليه اللجان الفرعية من توصيات يأتي تتويجًا لحالة من الحوار الجاد والعمل الجماعي المسؤول، بما يحقق الصالح العام ويواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي.

ومن المقرر أن يرفع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، التوصيات النهائية بعد الانتهاء من صياغتها، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.

خالد عبدالعزيز لجنة تطوير الإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منظومة الإعلام المصري

أحدث الموضوعات

