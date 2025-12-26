شهدت الحلقة الثالثة عشرة من برنامج "دولة التلاوة" مواجهة حماسية جمعت بين القارئين الشابين محمد حسن ومحمد ماهر.

واتسمت الجولة بارتفاع سقف المنافسة والتركيز الفني العالي من قبل لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من كبار العلماء.

وأكد الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات أن المنافسة بدأت تزداد سخونة واصفًا المتسابقين بأنهم نجوم واعدون في التلاوة.

ووجه عبد الوهاب ملاحظات لمحمد ماهر حول ضرورة استقرار النغم في مواضع معينة لضمان عدم خروجها بصيغة تساؤلية خاطئة.

وأشاد خبير الأصوات بالأداء المتميز للقارئ محمد أحمد حسن مؤكدًا أنه تألق وتجمل بشكلٍ واضحٍ عن المرات السابقة تمامًا.

وأثنى الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف على الثبات الملحوظ في أداء المتسابق محمد حسن.

ونصح الشيخ عبد النبي المتسابق محمد ماهر بضرورة الالتزام الدقيق بوقفات المصحف خاصة في سورة التغابن عند كلمات محددة.

ونبهت لجنة التحكيم إلى أهمية إعطاء المد العارض للسكون حقه الكامل وعدم الانشغال بطول النفس على حساب ضوابط الوقف.

ووصف القارئ الدكتور أحمد نعينع قراءة محمد أحمد حسن بأنها انسيابية وملتزمة تمامًا بكافة أحكام التجويد والضوابط الفنية المعتمدة.

اقرأ أيضا:

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية

خبير تغذية يحذر من الوجبات السريعة ويشدد على أهمية الغذاء المتوازن

وزير العمل يصدر قرارًا بتنظيم ساعات تواجد العاملين بالأعمال المتقطعة والأجر الإضافي- (مستند)

تغليظ عقوبات مخالفات النقل الثقيل على الطريق الدائري.. "قريطم" يكشف التفاصيل