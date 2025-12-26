كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، تفاصيل التعديلات الجديدة الخاصة بتغليظ العقوبات على بعض المخالفات المرورية المتعلقة بسيارات النقل الثقيل، والتي وافقت عليها الحكومة خلال اجتماعها الأخير.

وأوضح "قريطم"، في تصريحات لمصراوي، أن التعديلات الجديدة تتضمن إعادة تنظيم مواعيد سير سيارات النقل الثقيل، لافتًا إلى أنه كان مسموحًا لها بالسير على الطريق الدائري في أوقات محددة، إلا أن العقوبات المقررة على المخالفين كانت بسيطة ولا تحقق الردع المطلوب.

وأشار إلى أنه مع التعديلات الجديدة تم رفع قيمة الغرامات لتتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، بدلًا من الغرامات السابقة، بما يسهم في الحد من تكرار المخالفات وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المروري على الطرق.

وكشف اللواء مدحت قريطم، عن موعد تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بتغليظ العقوبات لبعض المخالفات المرورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس النواب المقبل في أول دور انعقاد له، لمناقشته وإقراره أو إدخال تعديلات عليه.

وكانت الحكومة قد قررت، الأربعاء 24 ديسمبر 2025، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك في إطار تغليظ العقوبات على بعض الجرائم المرورية المستهدفة بالتشديد، وتعزيز إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق ووسائل المواصلات العامة.

