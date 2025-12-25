إعلان

وزير الخارجية: هناك دول سقطت في اختبار حقوق الإنسان بعد غزة ولا نقبل دروس من أحد

كتب : نشأت علي

12:10 م 25/12/2025

بدر عبدالعاطي سفير مصر بألمانيا

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية أن مصر تلتزم بأوضاع الإنسان طواعية و ليس بمنطق " لي الذراع"، مضيفًا أن الرئيس لا يتعامل ملف حقوق الإنسان كمجرد شعار و إنما برؤية شاملة تحقق مصلحة الإنسان المصري.

و أشار وزير الخارجية ، إلى نقل الإنسان من العشوائيات و إلى إقرار قانون الإجراءات الجنائية.

و قال أن التطوير مستمر و الدول لاتصل لمرحلة الكمال في هذا الملف ، و لفت إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضحا أنه يقدم تقرير مستدام عن ملف حقوق الإنسان للرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تحليل كمّي من الجهات المعنية مشددا على أهمية اجراء حوار مجتمعي و رؤية من جانب المجالس النيابية حول هذا الملف.

و قال وزير الخارجية: "نرفض تسيس ملف حقوق الإنسان نحاربه و قاومنا هذا الفكر في إطار مجلس حقوق الانسان الدولي بالامم المتحدة و مرفوض استخدامه كاداة للضغط".

و تابع: "سقطت الأقنعة السلطة الأخلاقية و القانونية ولن نسمح بإعطاء دورس لأحد بعدما حدث للشعب الفلسطيني البرئ، و هناك دول دأبت على إعطاء دروس و هؤلاء هددوا طلبة مصريين و عرب لأنهم تظاهروا سلميا لوقف حرب غزة و كانوا ا صدعونا بدروس حقوق الإنسان".

