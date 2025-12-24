كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث حصلت (16) منشأة صحية على الاعتماد (الكامل/المبدئي)، وفقًا للمعايير الصادرة عن «GAHAR»، والحاصلة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «الإسكوا»، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وفي خطوة مهمة ومحطة فارقة في مسار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية، كشفت قرارات اللجنة عن منح شهادة الاعتماد المبدئي لأول منشأتين صحيتين بمحافظة شمال سيناء، وهما «وحدة طب أسرة أبو طويلة» و«وحدة طب أسرة الشلاق»، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز استدامة الجودة، وترسيخ مبادئ العدالة الصحية، وضمان وصول خدمة صحية آمنة ولائقة لكل مواطن.

كما أشار التقرير إلى نجاح مستشفى الطب النفسي والإدمان بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي في الحصول على الاعتماد الكامل، ليصبح أول مستشفى حكومي للصحة النفسية يحصل على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار»، في إنجاز يؤكد اهتمام المنظومة الصحية الجديدة بحق المريض النفسي في الحصول على نفس القدر من الرعاية الآمنة والجودة والاحترام، وترسيخًا لمفهوم أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الحق الأصيل في الصحة.

وتضمنت القرارات حصول المعهد القومي للأورام – المستشفى الجنوبي بجامعة القاهرة على شهادة الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن «GAHAR» والمعتمدة دوليًا، بعد اجتيازه جميع مراحل التقييم، لينضم إلى قائمة المنشآت الجامعية المعتمدة، بما يعزز تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضى الأورام، في إطار منظومة صحية تضع سلامة المريض وجودة الرعاية في صدارة أولوياتها.

وانعكاسا للوعي المتنامي لدى القطاع الخاص بأن الجودة أصبحت استثمارا حقيقيا يحقق عائدا مستداما على المدى القصير والطويل، قررت اللجنة منح الاعتماد المبدئي لمستشفى فاطمة الزهراء بالإسكندرية وفقًا لمعايير «GAHAR»، إلى جانب منح الاعتماد الكامل لعدد ست منشآت خاصة أخرى، وهي:

• مستشفى السلام الملكي بالإسكندرية

• مستشفى الصفوة بالإسكندرية

• مستشفى إيليت بالإسكندرية

• عيادة M&N Dental Clinic بالإسماعيلية

• عيادة الحياة (د. أحمد صلاح الدين مصيلحي) بالإسماعيلية

• معمل الفيروز للتحاليل الطبية بجنوب سيناء

كما قررت اللجنة منح الاعتماد المبدئي لثلاث منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة والسكان، بعد اجتيازها مراحل التقييم واستيفائها لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة، وتشمل:

• وحدة طب أسرة الأحراز بالقليوبية

• وحدة طب أسرة شوشاي بالمنوفية

• مركز طبي الحي ال ١٥ الجديد بالشرقية

وشملت القرارات أيضًا منح شهادة الاعتماد الكامل لمنشأتين للرعاية الأولية بمحافظة أسوان، تابعتين لهيئة الرعاية الصحية، وهما:

• وحدة طب أسرة العطواني

• وحدة طب أسرة القفطية

وأوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن قرارات اللجنة العليا للاعتماد الأخيرة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة والجامعية.

وأكد رئيس الهيئة أن الاعتماد أصبح أداة رئيسية لتعزيز التنافس الصحي، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين استخدام الموارد، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمريض، مع ترسيخ مبادئ العدالة والإنسانية في تقديم الرعاية الصحية، مشيرًا إلى استمرار «جهار» في دعم المنشآت الصحية من خلال التدريب والتقييم والدعم الفني، بما يضمن التطبيق المستدام لمعايير الجودة ووصول كل مواطن إلى الخدمة الصحية اللازمة في الوقت المناسب وبالجودة العالمية.

كما هنأ الدكتور أحمد طه جميع المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد، مثمنًا تفاني فرق العمل والتزامها بتطبيق معايير الجودة، ومساهمتها الفاعلة في إنجاح رؤية الدولة لتطوير منظومة صحية شاملة، آمنة، وعادلة.