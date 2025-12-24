مدبولي: زيادة أكثر من 20% في الصادرات غير البترولية خلال العام الجاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات غير البترولية تشهد نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء الصادرات غير البترولية.

وأضاف مدبولي: الزيادة في الصادرات غير البترولية ستتخطى نسبة 20%، وهو ما يعكس تحسنًا في مناخ الاستثمار وقدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع وزيادة التنافسية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على طمأنة المواطن المصري بشأن تحسن مؤشرات نمو الاقتصاد.