تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة مياه الشرب بأرض المشتل بمركز الصف، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة للأعمال الجاري تنفيذها في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كما يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات في القرى المستهدفة لخدمة آلاف المواطنين بهذه القرى، مع تحقيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمواصفات القياسية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مكونات المحطة، ومنها مبني وحدة المعالجة التي تشمل مراحل المروقات والمرشحات (الفلاتر). بالإضافة إلى وحدة طلمبات المياه المرشحة، وتشمل لوحات تحكم رئيسية لضخ المياه إلى داخل المحطة. وقام الدكتور مصطفى مدبولي، في أثناء تفقده وحدة الطلمبات، بالضغط على زر تفعيل التشغيل.

واستمع رئيس الوزراء، خلال تفقد مكونات المحطة، إلى شرح تفصيلي من العقيد أحمد عبد الرحمن، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن مراحل تنفيذ المشروع، ومكونات المحطة التي تشمل (مأخذ يشمل خطين سحب من النيل - عنبر المياه العكرة يحتوي على 3 طلمبات - عدد 2 مروق بألواح اللاميلا - عدد 10 مرشحات ديناساند موزعة على أربع خلايا - عنبر طلمبات الشبكة يضم 3 طلمبات - عنبر الكلور - عنبر التجفيف الميكانيكي - خزان أرضي - مولد كهرباء احتياطي - مصدرين تغذية كهربية - معمل ومبنى إداري).

وأوضح العقيد أحمد عبد الرحمن أن الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ 34 ألف متر مكعب يوميا، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 20 ألف متر مكعب يوميا نتيجة دخول فصل الشتاء واستجابةً لمعدل السحب الحالي.

وأضاف: تصل مساحة المشروع الإجمالية إلى 4900 متر مربع. ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 178 ألف نسمة، وتغذي المحطة منذ دخولها الخدمة مركز الصف بالكامل وقرية الفهميين.

ونوه العقيد أحمد عبد الرحمن إلى أن نظام التنقية المستخدم هو ألواح الترسيب المائلة وفلاتر ترشيح المياه الديناميكية.

